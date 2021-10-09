حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 11 قطعة سلاح نارى وأبيض بحوزة 9 متهمين، و13 قضية إتجار في المواد المخدرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 21 متهم لـ9 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط متهمان مطلوب ضبطهما في قضيتى سرقة ومخدرات، وتنفيذ 7247 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.