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نقاد كوريون يهاجمون مسلسل «sqiud game» : ينشر الغسيل القذر للمجتمع

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نقاد كوريون يهاجمون مسلسل «sqiud game» : ينشر الغسيل القذر للمجتمع نقاد كوريون يهاجمون مسلسل «sqiud game» : ينشر الغسيل القذر للمجتمع

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رغم تصدر المسلسل الكوري «sqiud game» عالميا، وتحقيقه متابعة مرتفعة، فإن نقاد ومتخصصين من كوريا الجنوبية كان لهم ردود أفعال أخرى وهاجموا العمل، وقال سيداربوج سايجي، الأستاذ المساعد في الدراسات الكورية ودراسات شرق آسيا في جامعة بوسان الوطنية، إن هناك تنافرًا بين الكبرياء الكوري بأن هذا العرض الكوري يهيمن على منصة «نيتفليكس» في جميع أنحاء العالم، وعدم الارتياح لما يبدو أن المسلسل يكشفه عن كوريا الجنوبية، وتابع: «يحب الكوريون أن يكونوا رقم 1، لكن رقم 1 على حساب نشر غسيلك القذر أمر مختلف إلى حد ما».

وأوضح أن كوريا الجنوبية قدمت أيضًا فيلم «parasite»، الحائز على جائزة الأوسكار لعام 2020، والذي ركز أيضًا على موضوعات عدم المساواة، داخل المجتمع الكوري، وربما يكون قد زاد من هذا الانزعاج.

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

من جانبه علق الناقد الفني الكوري الجنوبي «جونج دوك هيون» لصحيفة «كوريا توداي»، إن المسلسل يستخدم الألعاب كموضوع، لكنه يدرس المجتمع والرأسمالية من خلال تلك الألعاب، وتابع أنه «كان السبب وراء بقاء الشخصية «كي-هون» التي جسدها الممثل «لي جونج جيه» على قيد الحياة ليس أنه اتخذ قرارات بنية حسنة، بل لسبب حسن حظه، وهذا هو واقعنا«.

مسلسل لعبة الحبار - صورة أرشيفية

وأضاف جونج: «القواعد بسيطة في مجتمعنا، وهناك رابحون وخاسرون.. لكن المشكلة ليست فيمن يربح أو يخسر، إنها البيئة التي يحصل فيها الفائز على كل شيء، ويبقى الخاسر بلا شيء».
مسلسل «sqiud game» بدأ تصويره عام 2019، لكن بسبب انتشار تم إيقاف التصوير واستكمل مجددًا مطلع هذا العام، وكان في البداية يحمل اسم «الجولة السادسة»، وحقق انتشارا كبيرا في عدد من دول العالم منها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتدور فكرة المسلسل المكون من 9 حلقات حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (38.5 مليون دولار أمريكي)، وأعلنت الشركة المنتجة له عن تقديمها جزء ثان من المسلسل.

المصرى اليوم

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