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تسجل رقم قياسي لوفيات كورونا

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روسيا تسجل رقم قياسي لوفيات كورونا تسجل رقم قياسي لوفيات كورونا

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شهدت لأول تسجيل 968 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

واقتربت حصيلة الإصابات اليومية من عتبة الـ30 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا، السبت، تسجيلها 29362 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 السابقة (مقابل 27246 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة وأعلى حصيلة منذ 24 ديسمبر.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6001 حالة، أي أعلى حصيلة منذ 3 أشهر)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (2717 حالة، أي أعلى حصيلة منذ أواخر يناير) ومقاطعة موسكو (1689 حالة).

مقابر ضحايا في روسيا - صورة أرشيفية

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي، برصد 968 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 936 وفاة أمس.

وتماثل 21049 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة 7 ملايين و746718 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 215453 حالة وفاة وستة ملايين و840845 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى السبت أكثر من 196.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 584 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصرى اليوم

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