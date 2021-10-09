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تعرف على موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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تعرف على موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا تعرف على موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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تتجه الأنظار لدى الجماهير العربية وتحديدا العربية تجاه موقعة أتلتيكو مدريد وليفربول، في المرحلة الثالثة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

من أجل متابعة النجم العالمى محمد صلاح، ويتصدر ليفربول مجموعته، برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، وخلفه بورتو ثالثًا برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل ميلان الترتيب بلا أي نقاط.

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ونجح محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في أن يخطف الأنظار العربية، في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد البداية المميزة له ولفريقه.

ومن المحدد موعد مباراة ليفربول واتليتكو مدريد على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، معقل الروخيبلانكوس، يوم 17 أكتوبر المقبل.

ونجح صلاح في تعويض إهداره لركلة جزاء في مباراة ميلان، وعاد وسجل هدفًا ساعد به فريقه في الفوز (3-2)، في انطلاقة دور المجموعات، كما سجل هدفين في المباراة الثانية أمام بورتو، ساهما في الانتصار العريض على بورتو (5-1).

المصرى اليوم

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