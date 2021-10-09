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ريفالدو: «صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي»

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ريفالدو: «صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي» ريفالدو: «صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي»

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تغني أشاد أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو، بقدرات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال الموسم الحالي.

وقال ريفالدو، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو» البريطاني: «قدم صلاح بداية رائعة في الموسم الحالي بإحصاءات مميزة وهدف رائع ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي».

وأضاف: «صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، لأن أرقامه مذهلة من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، كما أنه يحققها في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وهما من أصعب المنافسات في العالم».

يذكر أن مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية أعلنت أمس الجمعة، قائمة المرشحين لنيل الكرة الذهبية، والتي شهدت وجود محمد صلاح.

المصرى اليوم

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