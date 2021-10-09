أول يوم دراسة.. مصرع طالبتين وإصابة ثالثة في البحيرة أثناء الذهاب للمعهد الأزهري

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لقيت طالبتان مصرعهما وأصيبت الثالثة فى حادث طريق فى مركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة، أثناء ذهابهن للمعهد الأزهري فى أول أيام الدراسة.

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم، أسفر عن متوفين ومصابين.

وتبين من الإنتقال والفحص مصرع طالبتين وإصابة أخري أثناء عبور الطريق نتيجة اصطدام سيارة نقل بهم، أثناء عبور طريق «شبرا النونة -النبيرة».

أسفر الحادث عن وفاة «حنين .ع» 13 سنة، و«إسراء .م» 13 سنة، وإصابة «جهاد .أ» 13 سنة، وجميعهم يقيمون فى مركز إيتاي البارود.

وتم نقل المصابة إلي مستشفى إيتاي البارود المركزي، وايداع المتوفيتين فى ثلاجة حفظ الموتي فى المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأت اليوم السبت 9 أكتوبر الدراسة فى المدراس المعاهد الأزهرية والجامعات فى مصر.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم فى محافظة البحيرة انتظام الدراسة فى 937 مدرسة بينها 510 مدرسة إبتدائي و338 مدرسة إعدادي و11 مدرسة ثانوية و78 مدرسة ثانوية فنية.

وتستكمل باقي المدارس الأحد الدراسة فى كافة المراحل، والتى يبلغ عدد الطلاب فيها مليون و595 ألفًا و77 طالبًا وطالبة.

وأكد يوسف الديب على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء دخول وخروج الطلاب وداخل الفصول، وتطبيق كافة الضوابط والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، والتأكيد علي التباعد الاجتماعى.

وأشار وكيل الوزارة إلي أنه تم إضافة عدد ٤٠ مدرسة جديدة ودخولها الخدمة في العام الدراسى الجديد بمختلف المراحل الدراسية.