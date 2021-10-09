رئيس «سلامة الغذاء»: سريان نظام التتبع على الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول

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قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه تم تطبيق استراتيجية نظام التتبع على منتجي ومصنعي الأغذية، حيث يلتزم كافة أطراف مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك بنظام التتبع.

وأضاف «منصور»، خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «التحديات التي تواجه التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، ضمن فعاليات مؤتمر «دراجونز» الذي نظمته الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا السبت، ان هذه الاستراتيجية تسري على كافة المنشآت الغذائية ومشغليها وموردى الغذاء وتشمل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني والمنتجات الغذائية المصنعة.

واشار إلى ان قانون انشاء الهيئة رقم (1) لسنة 2017، عرّف التتبع بأنه القدرة على تعقب ومتابعة الغذاء عبر جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع، وبالتالي على جميع المنشآت حفظ سجلات تتبع كل دفعة من المنتجات التي يتم توريدها فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استلام العملاء لتلك الدفعة وذلك للمنتج الطازج وعامين من بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية للمنتجات الأخرى.

وأوضح ان الهيئة اعدت آليات تتبع لكل انواع الاغذية، منها على سبيل المثال هناك آليات التتبع لمجازر الحيوانات المجترة ومجازر الدواجن وآليات التتبع لموردي الأسماك ومحطات الفرز والتعبئة بالنسبة للمحاصيل والخضر والفاكهة، وآليات التتبع في منشآت التصنيع الغذائى ومنشآت التخزين ومنشآت النقل ومنشآت البيع بالجملة/التجزئة ومنشآت استيراد الأغذية ومنشآت تقديم الأطعمة.

رئيس "سلامة الغذاء": سريان نظام التتبع على مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج للمستهلك

رئيس "سلامة الغذاء": سريان نظام التتبع على مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج للمستهلك