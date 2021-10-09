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قال الدكتور وجيه رشدى سنبل، عضو لجنة الزراعة والرى في مجلس الشيوخ، أن السنوات الـ6 الأخيرة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيىسى، رئاسة الجمهورية، شهدت زيادة في حجم الرقعة الزراعية، بشكل كبير يصل إلى اكثر من 35%، من مساحة الأرض الزراعية في مصر والتى بلغت 9 ملايين فدان، ما يساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية من ناحية وتعويض الأراضي التي جرى تبويرها إبان ثورة 25 يناير في غيبة من الدولة والقانون، من خلال استغلال المزارعين للأوضاع الامنية التي كانت غير مستقرة.

وأوضح «سنبل»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حجم الأراضى الزراعية التي جرى استصلاحها في عهد الرئيس السيسى وصلت إلى مليون و214 ألف فدان، مقابل 2 مليون و86 ألف فدان تم استصلاحها قبل عهده، منها حوالي مليون و800 ألف فدان، عبارة عن مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراض ملك للمستثمرين والمنتفعين، حيث زادت أراضى الاستصلاح إلى 3.3 ملايين فدان.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي، شهد خلال الفترة الاخيرة طفرة حقيقة، في كافة الاتجاهات الزراعية، سواء في مجالات استصلاح الأراضي أو تنمية الثروة الحيوانية أو مشاريع الصوب الزراعية، لا سيما وان الدولة تولي أهمية قصوى للمشاريع الزراعية، باعتبارها عمود الاقتصاد القومى للبلاد.

ولفت عضو مجلس لشيوخ إلى أن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، يعد من المشروعات التي تضيف وتحمى الرقعة الزراعية في مصر، فضلاً عن تعويض الأراضي التي جرى تبويرها من قبل المواطنين بعد الثورة مباشرة، وساهمت في تآكل الرقعة الزراعية.

وشدد على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء، لاسيما وأن الدولة تنفق أموالًا طائلة من أجل استصلاح أراضٍ جديدة في الصحراء، ولذلك يجب الحفاظ على الأراضي القديمة التي تكونت خلال آلاف السنوات، مؤكداً على قيام وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات صارمة ومشددة من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات التي ساهمت في تقليص المساحة المنزرعة.