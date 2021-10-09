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إقبال على المخابز مع أول يوم دراسي بالأقصر.. والأهالي: «علشان الساندويتشات»

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إقبال على المخابز مع أول يوم دراسي بالأقصر.. والأهالي: «علشان الساندويتشات» إقبال على المخابز مع أول يوم دراسي بالأقصر.. والأهالي: «علشان الساندويتشات»

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شهدت مخابز العيش الفينو بمحافظة الأقصر، تزاحماً من جانب المواطنين، أولياء الأمور، لشراء الخبز، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم السبت وانخراط الطلاب في العملية التعليمية وحرص أولياء الأمور على شراء كل ما يلزم أبنائهم في المدارس ..

مخابز العيش الفينو

وشهدت الأفران، تزاحم من أولياء الأمور، مع اول يوم دراسي في العام الدراسي الجديد لعام 2021- 2022. .

وقال ابوالمجد حسن، أحد أولياء الأمور، أن الاستعداد لبدء الدراسة يستلزم منهم تجهيز كافة الأدوات من شنط والزى المدرسي، والكراسات والكشاكيل وأقلام، واعداد الساندوتشات، مشيرا إلى أن الإقبال على كان كبيرا لحرص الجميع على شراء ما يكفى لسد احتياجات أبنائهم الطلاب ..

مخابز العيش الفينو
مخابز العيش الفينو

وأوضح على رافت، أحد العاملين بمخبز آلي، بأن بدء العام الدراسي يشكل لهم مصدر رزق جيد لزيادة الإقبال على الشراء لحرص الجميع على شراء الخبز، وخاصة الفترة المسائية التي يكثف فيها المخبز إنتاجه لحرص أولياء الأمور على الحصول على كمية الخبز المطلوبة لأبنائهم الطلاب .

المصرى اليوم

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