رئيس جامعة القاهرة يجري حوار مع الطلاب في أول يوم دراسي .. ماذا قال؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، جولة تفقدية بالحرم الجامعي وعلى البوابات الرئيسة، للتأكد من التزام منسوبي الجامعة بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية، ومرور الطلاب ومن بوابات التعقيم الذاتي، واستخدامهم الكواشف الحرارية للاطمئنان على خلوهم من أعراض فيروس كورونا، وكذلك إظهار بطاقة التطعيم ضد كورونا، وذلك في إطار الاستعداد التام لبدء العام الجامعي الجديد 2021- 2022.

كما أجرى الدكتور الخشت، حوارًا مع الطلاب، حذرهم خلاله من تجاهل التعليمات والتدابير الوقائية حتى لا ينقلوا الفيروس إلى بيوتهم ويعرضوا أسرهم لخطر الإصابة، مؤكدًا أن التعايش مع الفيروس أصبح أمرًا حتميًا يستدعي أن نكون حذرين دائمًا.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر تعليمات لعمداء الكليات والمعاهد باتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها قبل بدء العام الجامعي، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى.

وتستقبل اليوم كليات جامعة القاهرة، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2021- 2022، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

كما تحتفل جامعة القاهرة مع بداية العام الدراسي بانتصارات أكتوبر حيث يحيي أوركسترا وكورال الجامعة انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال تقديم مجموعة من الأناشيد الوطنية بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك بالإضافة إلى عزف الموسيقى العسكرية من قبل الفرق الموسيقية للشرطة التي تجوب الحرم الجامعي لعزف موسيقاها.

وتنظم جامعة القاهرة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب، حيث يقام معرض للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية، ومن المقرر تحية العلم وعزف السلام الجمهوري بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال تفقد الحرم الجامعي في أول يوم دراسي