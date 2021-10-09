طالبان بين الملاحقة والطائفية.. «الجنائية الدولية» تطلب معلومات عن السلطات الممثلة لأفغانستان

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طلبت المحكمة الجنائية الدولية معلومات «موثوقة وحديثة» تتعلق بالسلطات الممثلة لأفغانستان قبل النظر في طلب إعادة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي من القضاة الدوليين إعادة فتح تحقيق في أفغانستان يركز على حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان وفقا لتقرير مشترك لوكالة لفرانس برس وموقع فرانس٢٤، والذي نبه التقرير إلى أن المحكمة علقت التحقيق في ٢٠٢٠ بعد أن أكدت الحكومة- التي أسقطت الآن- في كابول أنها ستحاول التحقيق في المعلومات نفسها حول جرائم الحرب.

وقال خان إن الوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة يعني أنه لم يعد بإمكانه أن «يتوقع تحقيقات محلية حقيقية وفعالة»، معتبرا أن «تغيير النظام» كان له «انعكاسات عميقة، إلا أن القضاة الدوليون لاحظوا أنه»ليس من اختصاص الدائرة الابتدائية ولا في اختصاص أي من أجهزة المحكمة تحديد مسائل مرتبطة بتمثيل الدولة أو انتقال السلطة داخل أي دولة«.

و قرر القضاة أن يطلبوا من «الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب مجموعة الدول الأطراف في المحكمة، تقديم معلومات بشأن تحديد السلطات التي تمثل أفغانستان حاليا»، وأن تكون هذه المعلومات «موثوقة ومحدثة»، حيث يواجه المجتمع الدولي معضلة الاعتراف بطالبان كحكام لأفغانستان.

و يتم اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أقيمت للنظر في أسوأ الفظائع في العالم، كحل أخير ولا تتدخل إلا عندما تكون الحكومات غير مستعدة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم.

وفي سياق آخر يتعلق بالتفجير الانتحاري للمسجد الشيعي في شمال أفغانستان خلال صلاة الجمعة، حيث تواترت انباء عن مقتل نحو مائة شخص حسبما أفاد موقع «آماج نيوز» الأفغاني نقلا عن شهود عيان، فضلا عن إصابة اكثر من ١٤٦ آخرين في مسجد سيد آباد في مدينة قندوز، تزايدت المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، حيث كان بالمسجد ما لا يقل عن ٣٠٠ شخص.

في حين قالت الأمم المتحدة إن تفجير يوم الجمعة هو «ثالث هجوم قاتل هذا الأسبوع يستهدف على ما يبدو مؤسسة دينية» وكان جزءا من «نمط مقلق من العنف.

وتبنى تنظيم «داعش-خراسان» المسؤولية عن الانفجار. ويأتي التفجير بعد أيام من استهداف مسجد آخر في وسط كابول، مما أسفر عن مقتل ٧ أشخاص على الأقل، وهو واحد من بين سلسلة هجمات شنها التنظيم منذ سيطرة طالبان على أفغانستان قبل أكثر من شهر، ويشكل داعش تهديدا لاستقرار أفغانستان وحكم طالبان.

وافادت تقارير محلية وعالمية أن انتحاريا من تنظيم الدولة الإسلامية فجر سترة ناسفة أثناء تجمع المصلين داخل المسجد لأداء صلاة الجمعة وسط توقعات بتوسع أنشطته في شمال البلاد.

وقالت طالبان إنها اعتقلت العشرات من أعضاء التنظيم، ويعتقد أنهم قتلوا آخرين يشتبه في صلتهم، حيث هددتهم الحركة بالعقاب.

كما قللت الحركة علنا من التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية

يذكر ان تنظيم الدولة الإسلامية استهدف صلاة جنازة حضرها عدد من كبار قادة طالبان في كابول يوم الأحد الماضي، ووقعت سلسلة من الهجمات الأصغر في مقاطعتي ننغرهار وكونار الشرقية، حيث كان لتنظيم الدولة الإسلامية في السابق .

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في نهاية أغسطس وفقا لاتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك بعد عقدين من إطاحة القوات الأمريكية بالحركة من السلطة عام 2001.