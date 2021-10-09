وفاة عضو حزب الله المُتهم باختطاف طائرة أمريكية

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توفي على عطوي، العضو في جماعة حزب الله اللبناني الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اختطاف الرحلة 847 التابعة لشركة ”تي دبليو إيه“ الذي استمر 17 يومًا وأودى بحياة جندي أمريكي، على ما أفاد أحد أفراد عائلته لوكالة الأنباء الفرنسية.

قال المصدر رافضًا الكشف عن هويته إن «عطوي» توفي جراء إصابته بمرض السرطان، دون أن يفصح عن المكان الذي توارى فيه طيلة السنوات الماضية أو أي تفاصيل أخرى. ونعت جماعة حزب الله، عطوي، واصفة إياه بأحد «رجال الحزب الأوفياء»، و«فقيد الجهاد والمقاومة».

وأعلنت تقبل التعازي بوفاته، السبت، على أن يشيّع عند الثانية بعد الظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت، أحد أبرز معاقل جماعة حزب الله الموالية لإيران.

وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل تزويدها معلومات عن عطوي، التي وجهت إليه اتهامات بـ“التآمر لارتكاب قرصنة جوية وخطف رهائن، والتدخل في عمل طاقم جوي أثناء الطيران، ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة“.

وفي الرابع عشر من يونيو العام 1985، بدأت أطول عملية اختطاف في تاريخ الطيران للرحلة رقم 847 التابعة لشركة تي دبليو إيه الأمريكية.

ولدى إقلاعها من مطار أثينا متجهة إلى روما، قام لبنانيان تبين لاحقًا أنهما من جماعة حزب الله، هما: محمّد على حمادة، وحسن عز الدين، باختطاف الطائرة وهي من نوع بوينج-727، وأجبراها على تغيير مسارها إلى بيروت، وكان على متن الطائرة طاقمها المؤلف من 8 أشخاص، بالإضافة إلى 143 راكبًا بينهم 85 أمريكيًا، والمغني اليوناني الشهير الراحل ديميس روسوس.

وطالب الخاطفان بـ«إدانة الممارسات الأمريكية في العالم العربي»، والإفراج عن جميع «الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية».

وكان لبنان حينها يشهد حربًا أهلية، واحتلالًا إسرائيليًا لجنوب البلاد.

وأجبر الخاطفون قائد الطائرة على التوجه من بيروت إلى الجزائر، حيث تم تحرير عدد من الرهائن. ولدى وصولها لأول مرة من الجزائر، أعدم الخاطفان الجندي في المارينز روبرت ستيثيم (24 عامًا) برصاصة في الرأس، بعدما أبرحاه ضربًا، وألقيا بجثته على مدرج المطار.

وكانت الشرطة اليونانية قد اعتقلت ”عطوي“ في مطار أثينا قبل أن يتمكن من الالتحاق بالرحلة 847، وأرسلته إلى الجزائر.

وعادت الطائرة للمرة الثالثة إلى بيروت، حيث بقيت في المطار توازيًا مع إجراء مفاوضات مكثفة، واستلم زعيم حركة أمل، ووزير العدل حينها، نبيه بري (رئيس البرلمان حاليًا)، زمام الأمور، وساهم بنقل معظم الرهائن إلى أماكن احتجاز مختلفة.

واعتقل ”حمادة“ أحد الخاطفين الأساسيين، بعد عامين من العملية في فرانكفورت، لنقله متفجرات، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، ثم أُفرج عنه، العام 2005 بعد 19 عامًا، أمضاها في السجن في ألمانيا، وما زال مطلوبًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ولم يتم العثور على ”عز الدين“ إلى الآن.