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الولايات المتحدة تعلن عن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان

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الولايات المتحدة تعلن عن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان الولايات المتحدة تعلن عن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان

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تعتزم الولايات المتحدة اعتبارا من يوم السبت عقد أول محادثات لها وجها لوجه مع حركة طالبان منذ انسحابها من أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقال متحدث باسم الخارجية إن الوفد الأميركي سيلتقي بمسؤولين كبار من حركة طالبان يومي السبت والأحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وحافظت الولايات المتحدة على قنوات اتصال مع طالبان منذ استيلاء الحركة المتطرفة على كابول في أغسطس، لكن هذا الاجتماع سيكون الأول وجها لوجه.

وأضاف المتحدث الجمعة «سوف نضغط على طالبان لاحترام حقوق جميع الأفغان، ويشمل ذلك النساء والفتيات، ولتأليف حكومة شاملة تحظى بدعم واسع».

وتابع: «بينما تواجه أفغانستان إمكان حصول انكماش اقتصادي حاد وأزمة إنسانية محتملة، سنضغط أيضا على طالبان كي تسمح لهيئات الإغاثة بالوصول بكل حرية إلى المناطق التي تحتاج إلى مساعدات».

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