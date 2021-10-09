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السفارة الأمريكية بالرياض تدين استهداف الحوثيين مطار جازان: غير مهتمين بالسلام

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السفارة الأمريكية بالرياض تدين استهداف الحوثيين مطار جازان: غير مهتمين بالسلام السفارة الأمريكية بالرياض تدين استهداف الحوثيين مطار جازان: غير مهتمين بالسلام
ندعوهم إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة

السفارة الأمريكية بالرياض تدين استهداف الحوثيين مطار جازان: غير مهتمين بالسلام

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي مطار جازان، مؤكدة أنه ومع كل هجومٍ جديدٍ يقدّم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: أسفر الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، عن إصابة مزيدٍ من المدنيين.. ومع كل هجومٍ جديدٍ يقدّم الحوثيون أدلة جديدة على أنهم غير مهتمين بالسلام.

نحن ندين هذه الهجمات، وندعو الحوثيين إلى وقف هذا العنف المقيت والانخراط في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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