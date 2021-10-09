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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطى الدخل

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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطى الدخل وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطى الدخل

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لمحدودي ومتوسطى الدخل، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين الراغبين، المنطبق عليهم الشروط.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، والالتزام بأعلى جودة في التنفيذ، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

المصرى اليوم

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