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قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إنه كان ينتظر تكريمه في المهرجانات، والبدلة البيضاء التي قام بارتدائها خلال تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ14 قام بشرائها منذ عدة سنوات انتظارا ليوم التكريم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على مستوى الاحتراف في مجال الفن على مدار 64 عاما لم يقدم أي خزعبلات.

وتابع الفنان القدير فاروق فلوكس أنه عندما كان يجد عدم تكريمه في المهرجات الفنية في كل عام يقوم بالاعتذار إلى البدلة البيضاء التي قام بشرائها خصيصا لمثل هذا الموقف ويقول لها «هتتلبسي هتتلبسي متقلقيش».

وكشف الفنان فاروق فلوكس أن لديه هوايات أخرى غير التمثيل مثل الرسم وغيرها، موضحا أنه منظم للغاية في حياته.