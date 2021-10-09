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عضو بالكونجرس يشترط: دعم تمويل القبة الحديدية مقابل مساعدات غزة

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عضو بالكونجرس يشترط: دعم تمويل القبة الحديدية مقابل مساعدات غزة عضو بالكونجرس يشترط: دعم تمويل القبة الحديدية مقابل مساعدات غزة

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اقترح السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، في رسالة موجهة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن يتم تحويل نفس المبلغ من الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة لتمويل القبة الحديدية- 1 مليار دولار- في شكل مساعدات لغزة أيضًا.

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن ساندرز أقر بـ«بينما ينقذ نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي أرواحًا لا تعد ولا تحصى من المدنيين، فقد تم تمويله بالكامل بالفعل، كما أن مبلغ المليار دولار الإضافي الذي قدمته الولايات المتحدة يضاف إلى 3.8 مليار دولار تم توفيره بالفعل لإسرائيل من الولايات المتحدة- وهي مساعدات أكثر من أي مساعدة أخرى لأي بلد».

وذكر ساندرز، على أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة وأرواح الفلسطينيين خلال عملية «حارس الجدران» في مايو الماضي، حيث تم تدمير أكثر من 1000 منزل، وتم تدمير المرفق الوحيد في غزة لاختبار COVID-19 وتشرد 72000 شخص، ودمرت خطوط المياه والصرف الصحي، كما أوضحت الرسالة، من بين أضرار أخرى.

وأردف: «إذا كان الهدف من هذا التمويل التكميلي هو مساعدة إسرائيل على تجديد القبة الحديدية بعد الحرب التي وقعت في مايو الماضي، فسيكون من غير المسؤول إذا لم نتصد في نفس الوقت للدمار الهائل والمعاناة التي تسببت فيها تلك الحرب للفلسطينيين في غزة.

وطالب ساندرز، أن تقف الولايات المتحدة للفلسطينيين ليعيشوا بسلام وأمن بالإضافة إلى الإسرائيليين.

وأضاف ساندرز: «إنه لا يكفي أن نكون مؤيدين لإسرائيل،»يجب أن نكون مؤيدين للفلسطينيين أيضًا«.

يذكر بأن لسناتور فيرمونت تاريخ طويل في انتقاد إسرائيل وموقف تجاه الفلسطينيين.

في وقت سابق من هذا العام، انتقد الحكومة الإسرائيلية لإرسالها لقاحات COVID-19 إلى حلفاء أجانب قبل إرسالها إلى الفلسطينيين وقدم قرارًا يمنع بيع أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.

المصرى اليوم

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