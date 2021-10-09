تنس طاولة الأهلي يواجه أسوان في الدوري

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يواجه فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي نظيره أسوان في ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري العام.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على صالة النادي الأهلي بمدينة نصر.

وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة بنتيجة 3-0.

ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.

ويحمل رجال تنس طاولة الأهلي لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبدالفتاح.

وحقق رجال تنس الطاولة الأهلي، العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التتويج بلقب البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت في الأردن.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.‏