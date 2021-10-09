أخبار عاجلة

سوق الأحمدية في حلب على موعد جديد مع التاريخ... فيديو وصور -
محلل سياسي: حادث الطيونة يؤدي إلى انشقاق سياسي -
إيران: لبنان سينجح في تخطي هذه المحنة والمؤامرة وسيدحض الفتنة -
العراق... اعتقال خلية خطرة بحوزتها وثائق وأسلحة بعد عملية استخبارية دقيقة -
أردوغان يعلن الكفاح بشكل مختلف ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا -
محادثات نووية بين طهران والاتحاد الأوروبي -
البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه -
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» -
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط) -
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنس طاولة الأهلي يواجه أسوان في الدوري

Print
تنس طاولة الأهلي يواجه أسوان في الدوري تنس طاولة الأهلي يواجه أسوان في الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي نظيره أسوان في ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري العام.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على صالة النادي الأهلي بمدينة نصر.

وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة بنتيجة 3-0.

ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.

ويحمل رجال تنس طاولة الأهلي لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبدالفتاح.

وحقق رجال تنس الطاولة الأهلي، العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التتويج بلقب البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت في الأردن.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.‏

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه

البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه

أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»

أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»

«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط)

«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط)

ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية

ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية