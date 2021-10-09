أخبار عاجلة

سوق الأحمدية في حلب على موعد جديد مع التاريخ... فيديو وصور -
محلل سياسي: حادث الطيونة يؤدي إلى انشقاق سياسي -
إيران: لبنان سينجح في تخطي هذه المحنة والمؤامرة وسيدحض الفتنة -
العراق... اعتقال خلية خطرة بحوزتها وثائق وأسلحة بعد عملية استخبارية دقيقة -
أردوغان يعلن الكفاح بشكل مختلف ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا -
محادثات نووية بين طهران والاتحاد الأوروبي -
البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه -
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» -
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط) -
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حلوى المولد في الإسكندرية.. عالية وإقبال محدود و«علف الغلابة يكسب» (صور وفيديو)

Print
حلوى المولد في الإسكندرية.. أسعار عالية وإقبال محدود و«علف الغلابة يكسب» (صور وفيديو) حلوى المولد في الإسكندرية.. عالية وإقبال محدود و«علف الغلابة يكسب» (صور وفيديو)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محلات عرض وبيع حلوى المولد في الإسكندرية، إقبال محدود و«على استحياء»من جانب المواطنين خاصة محدودى الدخل، لشراء حلوى المولد النبوى الشريف والمقرر الاحتفال به يوم 19 أكتوبر الجارى، فيما شهدت الحلوى هذا العام ارتفاع كبيرا وصفها المواطنون بـ«نار وفوق استطاعة الغلابة».

«المصرى اليوم»، أجرت جولة ميدانية في عدد من محال بيع الحلوى لرصد الأسعار ومعدلات الإقبال خاصة وانه لم يتبقى سوى ايام قليلة على موعد المولد النبوي الشريف، حيث أكد التجار ان الأسعار متوسطة وفى متناول ايدى الجميع فيما شكا المواطنين من الارتفاع الجنوني في الأسعار مؤكدين ان محدودى الدخل والغلابة يمتنعون هذا العام.

ويعد شراء حلوى المولد من أهم مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية التاريخية لدى المصريين وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام ومعها التقاليد الخاصة للاحتفال بتلك المناسبة الدينية، ومن بينها حلوى المولد الشهيرة في ، وهي مجموعة من مئات أصناف المكسرات ومنتجات الحلوى المصنعة، وعلى الرغم من الروايات التاريخية التي توضح أن الفاطميون هم أول من صنعوا العروس من الحلوى في المولد وتزين بالأوراق الملونة والمراوح الملتصقة بظهرها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الحلوى من المظاهر التي ينفرد بها المولد النبوي الشريف في مصر، حيث تنتشر في جميع محال الحلوى والشوادر التي تعرض فيها ألوان عدة من الحلويات المميزة، إلى جانب لعب الأطفال «عروس المولد للبنات»، والحصان أو الجمل للأولاد، ولذلك تعتبر مظهرا أساسيا للاحتفال بالمولد .

ورصدت «المصرى اليوم»، الأسعار وأماكن بيع «حلاوة المولد» ما بين المحال الشهيرة والأسواق التجارية والشوادر ما يؤدي إلى تباين في السعر بشكل عام ما بين الشعبى المرغوب والمطلوب من السواد الأعظم وبين المغلف الراقى الذي يطلبه طبقات بسيطة من المواطنين نظرا لارتفاع أسعارها.

وجاءت أسعار الحلوى الشعبية تتراوح بين 30 إلى 70 جنيه لتشمل سعر كيلو الحمص بعسر 30 جنيه والمشبك بـ20 جنيها والحلاوة البيضاء بالسمسم والسودانى بـ40 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار حلوى المولد الفاخرة التي تباع في محال الحلوى ما بين 60 إلى 120 جنيهً.

وقال عدد من التجار من أصحاب محلات بيع وعرض حلوى المولد في الاسكندرية، أن أسعار الفاخر تبدأ من 60 إلى 120 جنيها، حيث جاء سعر مجموعات الحلوى بالمكسرات مثل اللذيية باللوز والفخفخينا بالفستق واللوز والبسمية بالكاجو والملبن بالبندق والملبن والفستق واللوز وجوز الهند المحشى بالبندق سعر الكيلو منها بـ120 جنيه، وسعر المشمشية واللذيذة والحمام بالمسكرات والقشطة والبسمية بالسمن البلدى والقشطة بالذبيب وجوز هند بالدومية وجوز الهند السودانى وجوز الهند بقمر الدين بسعر 75 جنيه للكيلو، فيما جاء سعر حلوى العلف بـ60 جنيه والسودانى القرش بـ60 جنيه، فضلا عن توافر علب مغلفة أوزان 1.5 كيلو وحتى 3 كيلو بأسعار متفاوتة حسب الخامة والجودة كما يبلع الحمص الفاخر المغلف وزن ثمن كيلو بـ6 جنيه وربع الكيلو بـ12 جنيه ونص كيلو بـ24 جنيه.

«المصرى اليوم» تجرى جولة داخل محال بيع حلوى المولد النبوى لرصد الأسعار:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا

بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا

رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية

رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية

"الأسمنت" يسجل أدنى انخفاض منذ 9 أشهر.. هنا قائمة "أسعار المواد الإنشائية"

"الأسمنت" يسجل أدنى انخفاض منذ 9 أشهر.. هنا قائمة "أسعار المواد الإنشائية"

قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين مصر و«التعاون الإسلامي»

قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين مصر و«التعاون الإسلامي»