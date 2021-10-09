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شهدت محلات عرض وبيع حلوى المولد في الإسكندرية، إقبال محدود و«على استحياء»من جانب المواطنين خاصة محدودى الدخل، لشراء حلوى المولد النبوى الشريف والمقرر الاحتفال به يوم 19 أكتوبر الجارى، فيما شهدت أسعار الحلوى هذا العام ارتفاع كبيرا وصفها المواطنون بـ«نار وفوق استطاعة الغلابة».

«المصرى اليوم»، أجرت جولة ميدانية في عدد من محال بيع الحلوى لرصد الأسعار ومعدلات الإقبال خاصة وانه لم يتبقى سوى ايام قليلة على موعد المولد النبوي الشريف، حيث أكد التجار ان الأسعار متوسطة وفى متناول ايدى الجميع فيما شكا المواطنين من الارتفاع الجنوني في الأسعار مؤكدين ان محدودى الدخل والغلابة يمتنعون هذا العام.

ويعد شراء حلوى المولد من أهم مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الدينية التاريخية لدى المصريين وتحل ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام ومعها التقاليد الخاصة للاحتفال بتلك المناسبة الدينية، ومن بينها حلوى المولد الشهيرة في مصر، وهي مجموعة من مئات أصناف المكسرات ومنتجات الحلوى المصنعة، وعلى الرغم من الروايات التاريخية التي توضح أن الفاطميون هم أول من صنعوا العروس من الحلوى في المولد وتزين بالأوراق الملونة والمراوح الملتصقة بظهرها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الحلوى من المظاهر التي ينفرد بها المولد النبوي الشريف في مصر، حيث تنتشر في جميع محال الحلوى والشوادر التي تعرض فيها ألوان عدة من الحلويات المميزة، إلى جانب لعب الأطفال «عروس المولد للبنات»، والحصان أو الجمل للأولاد، ولذلك تعتبر مظهرا أساسيا للاحتفال بالمولد .

ورصدت «المصرى اليوم»، الأسعار وأماكن بيع «حلاوة المولد» ما بين المحال الشهيرة والأسواق التجارية والشوادر ما يؤدي إلى تباين في السعر بشكل عام ما بين الشعبى المرغوب والمطلوب من السواد الأعظم وبين المغلف الراقى الذي يطلبه طبقات بسيطة من المواطنين نظرا لارتفاع أسعارها.

وجاءت أسعار الحلوى الشعبية تتراوح بين 30 إلى 70 جنيه لتشمل سعر كيلو الحمص بعسر 30 جنيه والمشبك بـ20 جنيها والحلاوة البيضاء بالسمسم والسودانى بـ40 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار حلوى المولد الفاخرة التي تباع في محال الحلوى ما بين 60 إلى 120 جنيهً.

وقال عدد من التجار من أصحاب محلات بيع وعرض حلوى المولد في الاسكندرية، أن أسعار الفاخر تبدأ من 60 إلى 120 جنيها، حيث جاء سعر مجموعات الحلوى بالمكسرات مثل اللذيية باللوز والفخفخينا بالفستق واللوز والبسمية بالكاجو والملبن بالبندق والملبن والفستق واللوز وجوز الهند المحشى بالبندق سعر الكيلو منها بـ120 جنيه، وسعر المشمشية واللذيذة والحمام بالمسكرات والقشطة والبسمية بالسمن البلدى والقشطة بالذبيب وجوز هند بالدومية وجوز الهند السودانى وجوز الهند بقمر الدين بسعر 75 جنيه للكيلو، فيما جاء سعر حلوى العلف بـ60 جنيه والسودانى القرش بـ60 جنيه، فضلا عن توافر علب مغلفة أوزان 1.5 كيلو وحتى 3 كيلو بأسعار متفاوتة حسب الخامة والجودة كما يبلع الحمص الفاخر المغلف وزن ثمن كيلو بـ6 جنيه وربع الكيلو بـ12 جنيه ونص كيلو بـ24 جنيه.

«المصرى اليوم» تجرى جولة داخل محال بيع حلوى المولد النبوى لرصد الأسعار: