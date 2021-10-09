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سلة الأهلي يواجه الكويت في نهائي البطولة العربية للأندية

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سلة الأهلي يواجه الكويت في نهائي البطولة العربية للأندية سلة الأهلي يواجه الكويت في نهائي البطولة العربية للأندية

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يواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي نظيره فريق الكويت الكويتي اليوم السبت، في نهائي البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري حاليًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء اليوم، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل رجال سلة الأهلي إلى نهائي البطولة بعد التغلب أمس الجمعة على فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة بنتيجة (78-73).

وتضم قائمة الأهلي في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر.

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من ، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

المصرى اليوم

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