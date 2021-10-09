أخبار عاجلة

سوق الأحمدية في حلب على موعد جديد مع التاريخ... فيديو وصور -
محلل سياسي: حادث الطيونة يؤدي إلى انشقاق سياسي -
إيران: لبنان سينجح في تخطي هذه المحنة والمؤامرة وسيدحض الفتنة -
العراق... اعتقال خلية خطرة بحوزتها وثائق وأسلحة بعد عملية استخبارية دقيقة -
أردوغان يعلن الكفاح بشكل مختلف ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا -
محادثات نووية بين طهران والاتحاد الأوروبي -
البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه -
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» -
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط) -
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البحرين تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مطار الملك عبد الله

Print
البحرين تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مطار الملك عبد الله البحرين تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مطار الملك عبد الله
أكدت دعمها في كل ما تتّخذه المملكة من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها

البحرين تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مطار الملك عبد الله

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة؛ مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين من العاملين والمسافرين، ونتج عنه كذلك أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار، في محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكّنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب في السعودية الجمعة 15-10-2021

الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب في السعودية الجمعة 15-10-2021

أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021

أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021

أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021

أعلى قيمة نصفية لـ"الصادرات السعودية غير النفطية" خلال النصف الأول لـ 2021