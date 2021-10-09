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قطار الحرمين: حالة محصّن بجرعتين شرط للسفر اعتباراً من يوم غد

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قطار الحرمين: حالة محصّن بجرعتين شرط للسفر اعتباراً من يوم غد قطار الحرمين: حالة محصّن بجرعتين شرط للسفر اعتباراً من يوم غد
اتباعاً لتوجيهات الجهات المختصة أخيراً في تحديث الحالات الصحية

قطار الحرمين: حالة محصّن بجرعتين شرط للسفر اعتباراً من يوم غد

أعلن قطار الحرمين السريع أنه ابتداءً من يوم غد الأحد 10 أكتوبر 2021، سيقتصر السفر على مَن تظهر حالته الصحية أنه محصّن بجرعتين في تطبيق توكلنا.

وكانت قد أكّدت الشركة للخطوط الحديدية "سار"، أنه من يوم الأحد 10 أكتوبر سيكون تطبيق اشتراط التحصين بجرعتيْن ضد كورونا للسفر عبر قطارات (سار) أو دخول المنشآت التابعة لها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: إلى العملاء الكرام كافة، نود التنويه أنه ابتداءً من الساعة 6 من صباح يوم الأحد (24 صفر 1443هـ؛ الموافق 10 أكتوبر 2021م)، يشترط التحصين الكامل بجرعتين من لقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، لكل المسافرين عبر قطارات (سار)، وفي جميع شبكاتها الثلاث (الشمال - الشرق - الحرمین)، كشرطٍ إلزامي لاستخدام وسائل النقل العام، ومن ضمنها (القطارات).

يأتي ذلك اتباعاً لتوجيهات الجهات المختصة، إذ أعلنت وزارة الصحة أخيراً تحديث الحالات الصحية التي تظهر في تطبيق توكلنا، وذلك اعتباراً من بعد تاريخ 10 أكتوبر الجاري، إذ ستكون حالة محصّن لمَن أكمل جرعتي اللقاح فقط، أما مَن تلقوا جرعة أولى، أو المتعافين بعد الإصابة، فلن يشملهم التحصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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