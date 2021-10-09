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جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021

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جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021 جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات وفقًا للموضوعات لعام 2021 وظهرت الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة في مجال الهندسة واحتلت المركز 301- 400 عالميا والأول محليا مع جامعة أسوان وبني سويف والمنوفية والزقازيق من ضمن 21 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف.

أوضح الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف التايمز البريطاني يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم «البيئة التعليمية»، والبحث العلمي «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة»، والاستشهادات «تأثير البحث»، والعلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث»، ودخل الصناعة «نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع».

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بالإنجاز الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف التايمز البريطاني العالمي للتخصصات 2022 م مؤكداً اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.

وأشار رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي .

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.

وأضاف د. دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجة الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والدارسين والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

المصرى اليوم

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