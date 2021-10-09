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العراق يدخل مرحلة «الصمت الانتخابي» قبل يوم من الاقتراع العام

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العراق يدخل مرحلة «الصمت الانتخابي» قبل يوم من الاقتراع العام العراق يدخل مرحلة «الصمت الانتخابي» قبل يوم من الاقتراع العام

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دخل العراق مرحلة الصمت الانتخابي، بتمام الساعة السادسة من صباح يوم السبت 9 سبتمبر، قبل يوم من إجراء الاقتراع العام في الانتخابات النيابية.

ويتجه العراقيون يوم غد الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد من 329 عضوا في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها تلبية للمطالب الشعبية والمرجعية الدينية العليا.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي القيام بأي أنشطة دعائية أو ترويجية للمرشحين حتى انتهاء عملية الاقتراع.

هذا وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أعلن في وقت سابق بكلمة وجهها للشعب العراقي، على أنه سيتولى شخصيا متابعة الإشراف على كل ما يتعلق بالأمن الانتخابي، ويوفر أقصى ما يمكن من الإرادة الحرة للناخبين، مشيرًا إلى توفير كل المتطلبات الضـرورية، لنجاحها، وتأمين حمايتِها وإدارتها، بما يحقق إرادة الناخبين.

ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018.

ويوجد أيضا 789 مرشحاً مستقلاً، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية، بحسب ما نقل موقع «الفرات نيوز».

وسيتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكورد الفيليين.

المصرى اليوم

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