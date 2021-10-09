رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجري حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

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تفقد الدكتور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، السبت، مجمع العلوم الإنسانية، والمجمع الطبي، وكلية الهندسة، للإطلاع على انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022، والإطلاع على عملية تنظيم دخول الطلاب، وإجراءات مواجهة كوفيد 19.

وتابع «قنصوة»، تطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب، والتزامهم بارتداء الماسكات الطبية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمن داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

ورحب رئيس الجامعة خلال جولته بالطلاب الجدد والقدامى، مهنئاً إياهم بمناسبة بدء العام الدراسي، وأجرى حواراً مفتوحاً مع الطلاب في مختلف الكليات، واستمع إلى آرائهم حول سير العملية التعليمية، مطالباً إياهم بضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وضرورة تعاطي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأشار قنصوة إلى تطبيق نظام الـ«“green pass للتأكد من حصول جميع منتسبي الجامعة على لقاح كوفيد 19، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من كافة التطعيمات.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوه، عمداء ووكلاء الكليات بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، والإطمئنان على تطبيق خطة الصيانة الشاملة لكافة المباني والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)

بـ"التباعد والكمامات" .. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد سير الدراسة في أول يوم ويجرى حوار مفتوح مع الطلاب (صور)