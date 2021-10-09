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4 قتلى في تحطم طائرة في مطار أتلانتا الأمريكي

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4 قتلى في تحطم طائرة في مطار أتلانتا الأمريكي 4 قتلى في تحطم طائرة في مطار أتلانتا الأمريكي

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قالت السلطات الأمريكية، صباح يوم السبت، إن طائرة صغيرة تحطمت، بعد إقلاعها مباشرة بعد ظهر الجمعة من مطار في إحدى الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن الطائرة من طراز سيسنا 210 ذات المحرك الواحد تحطمت الجمعة، في مطار ديكالب بيتشتري واشتعلت فيها النيران.

وأكد متحدث باسم إدارة إطفاء المقاطعة أن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم جميعا، ولم يكشف المسؤولون على الفور عن هويات القتلى، فيما لم يكن هناك أي مؤشر فوري على سبب وقوع الحادث.

ويقع المطار على مساحة تزيد على 700 فدان، على بعد أقل من 16 كيلومترا، وسط مدينة أتلانتا.

ويعد المطار- الذي يقوم بتشغيل ما معدله 209 آلاف عملية إقلاع وهبوط سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في الولاية بعد مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، وفقا لموقعها على الإنترنت.

المصرى اليوم

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