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كشفت صحة حماس في غزة، عن زيادة كبيرة في عدد الحوامل المصابات بفيروس كورونا في القطاع.

وقال رامي العبادلة مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى بالوزارة، إن هناك أكثر من 17 امرأة حامل توفيت في موجة كورونا.

وبين العبادلة أن «النساء الحوامل يكن أكثر عرضة للخطر عند إصابتهن بفيروس كورونا ويتعرضن لمضاعفات شديدة بسبب كورونا».

وأضاف العبادلة أن «إصابة الحوامل بفيروس كورونا قد يؤدي إلى فقدان حياة المرأة الحامل أو فقدان حياة الجنين».

وشدد العبادلة على «ضرورة تلقي النساء الحوامل للتطعيم في أقرب وقت ممكن للحفاظ على حياتهن».