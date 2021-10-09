أخبار عاجلة

سوق الأحمدية في حلب على موعد جديد مع التاريخ... فيديو وصور -
محلل سياسي: حادث الطيونة يؤدي إلى انشقاق سياسي -
إيران: لبنان سينجح في تخطي هذه المحنة والمؤامرة وسيدحض الفتنة -
العراق... اعتقال خلية خطرة بحوزتها وثائق وأسلحة بعد عملية استخبارية دقيقة -
أردوغان يعلن الكفاح بشكل مختلف ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا -
محادثات نووية بين طهران والاتحاد الأوروبي -
البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه -
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» -
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط) -
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة حماس»: أكثر من 17 سيدة حامل توفيت بسبب

Print
«صحة حماس»: أكثر من 17 سيدة حامل توفيت بسبب فيروس كورونا «صحة حماس»: أكثر من 17 سيدة حامل توفيت بسبب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحة حماس في غزة، عن زيادة كبيرة في عدد الحوامل المصابات بفيروس كورونا في القطاع.

وقال رامي العبادلة مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى بالوزارة، إن هناك أكثر من 17 امرأة حامل توفيت في موجة كورونا.

وبين العبادلة أن «النساء الحوامل يكن أكثر عرضة للخطر عند إصابتهن بفيروس كورونا ويتعرضن لمضاعفات شديدة بسبب كورونا».

وأضاف العبادلة أن «إصابة الحوامل بفيروس كورونا قد يؤدي إلى فقدان حياة المرأة الحامل أو فقدان حياة الجنين».

وشدد العبادلة على «ضرورة تلقي النساء الحوامل للتطعيم في أقرب وقت ممكن للحفاظ على حياتهن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل

كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل

الهند تفتح أبوابها أمام السائحين منتصف نوفمبر بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

الهند تفتح أبوابها أمام السائحين منتصف نوفمبر بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

40 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

40 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

أمريكا تقدم منحة إضافية لمصر بقيمة 5 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

أمريكا تقدم منحة إضافية لمصر بقيمة 5 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا