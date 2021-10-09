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سوق الأحمدية في حلب على موعد جديد مع التاريخ... فيديو وصور
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:06 مساءً
محلل سياسي: حادث الطيونة يؤدي إلى انشقاق سياسي
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:06 مساءً
إيران: لبنان سينجح في تخطي هذه المحنة والمؤامرة وسيدحض الفتنة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:06 مساءً
العراق... اعتقال خلية خطرة بحوزتها وثائق وأسلحة بعد عملية استخبارية دقيقة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:06 مساءً
أردوغان يعلن الكفاح بشكل مختلف ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:06 مساءً
محادثات نووية بين طهران والاتحاد الأوروبي
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:00 مساءً
البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
صالون الملوك.. شاهد "حجرة الأبيسون" بقصر الأمير محمد علي عمرها أكثر من 100عام
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 09 أكتوبر 2021 11:27 صباحاً
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:50 مساءً
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