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«صحة حماس»: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«صحة حماس»: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا «صحة حماس»: 4 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم السبت، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة بقطاع غزة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنّها أجرت 1503 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 4 حالات وفاة و(364) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت، على تعافي 1457 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 176141 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 15544 حالة.

اجمالي المتعافين 159142 حالة، اجمالي الوفيات 1455 وفاة، اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة.

وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 200 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 451035 شخص.

المصرى اليوم

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