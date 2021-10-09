اليوم الحكم في قضية «اسجد للكلب».. اتهام طبيبين وموظف بـ«التنمر» على الممرض

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تُصدر المحكمة الإقتصادية، اليوم السبت، الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اسجد للكلب» والمتهم فيها طبيبين وموظف بالتعدي على ممرض في إحدى المستشفيات أثناء عمله.

ويواجه المتهمون في واقعة «السجود للكلب» تهم: التنمر وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمرض والتعدي على قيم المجتمع.

وكانت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال طبيبين وموظف في مستشفى خاص إلى المحاكمة الجنائية في واقعة التنمر على الممرض.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة، والإعتداء على المبادئ والقِيَم الأسرية للمجتمع المصري، وكذلك انتهاك حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

وتم توجيه أيضًا تهمة نشر فيديو لواقعة التنمر على الممرض على شبكة الانترنت، باستخدام أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وهو ما يعتبر انتهاكًا لخصوصية المجني عليه دون رضاه.

وأقر المتهمون بصحة الفيديو وظهورهم فيه، وأقروا في التحقيقات بارتكاب الوقائع المنسوبة لهم.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يظهر فيه محاولة إجبار الممرض على الاعتذار لكلبه وهو ما أساء إلى الممرض.

وقامت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بفحص الفيديو وتحديد هوية الطبيب الذي لم يظهر في الفيديو بوجهه، ولكن كان صوته يظهر وبوضوح وهو يوجه تعليمات لشخصين آخرين، بإجبار الممرض على نط الحبل، ثم طلب منه السجود للكلب.

ورفض الممرض طلب الطبيب المذكور قائلاً «أنا هشيل ذنب وأنت هتشيل ذنب كمان، لكن ممكن أديله التحية وأضرب له تعظيم سلام يا دكتور».

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممرض المذكور في واقعة «السجود للكلب»، والذي أكد أن الفيديو تسبب له ولأسرته في مشاكل نفسية وأنه لا يستطيع مواجهة أهالي قريته في محافظة القليوبية.

وأكد الممرض في التحقيقات أنه تعرض للإهانة من الطبيب الذي طالبه بالسجود للكلب أكثر من مرة.

وأوضح المجنى عليه إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع تم تصويره منذ 6 شهور، وليس من 3 سنوات بحسب أقوال الطبيب، مستشهدًا بظهور الطبيب يرتدي الكمامة بما يدل على حداثة الواقعة.

وأوضح الممرض أن الطبيب المذكور كان لديه كلب ومات، وتأثر جدًا لوفاته، وأنه قال له «إيه المشكلة لما كلب يموت»، إلا أنه عندما اشترى كلبًا آخر، وطلب منه السجود للكلب الجديد حتي يسامحه على ما قاله في حق الكلب القديم.