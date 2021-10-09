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افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت مجمع خدمات نموذجى بمدنية الزقازيق بمحافظة الشرقية حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين «خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين»، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة ‪ وبحضور اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين واللواء احمد سليمان القائم بأعمال رئيس مصلحة الدمغة والموازين واللواء عبدالله منتصر مستشار الوزير

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن المجمع النموذجي المميز بالزقازيق يعد ثانى مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجى أيضا خلال الأسابيع الماضية في بورسعيد وأن هذا المجمع يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية‪ ‬والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية

وأكد الوزير أنّ هذا المجمع النموذجى يخدم محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، وأنه جارى التوسع في إنشاء مجمع الخدمات النموذجية المميزة على مستوى الجمهورية التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب أيضا استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬

وتفقد أيضا الوزير والدكتور إبراهيم عشماوي ومحافظ الشرقية الخدمات المقدمة من مجمع الخدمات النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى اليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المجمع النموذجى.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المجمع النموذجي يقع على مساحة حوالى 450 م2 وهى أكبر مساحة لمقر تقديم خدمات وزارة التموين ويقدم كافة خدمات الوزارة «تحت سقف واحد» من خلال عدد 12 «شباك خدمة» ،وبطاقة استيعابية قد تصل إلى ١٢ ألف معاملة شهرياً، لافتا إلى انه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المجمع النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك في إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين ،لافتا إلى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع.

وأضاف «عشماوى» أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى اصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى «مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة ،كما تم اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد .

ولفت «عشماوى» إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح ايضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل ،كذلك خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومى» أيضا ،اضافة منشأة «اثبات رقمى القومى على المنشأة ،وانه خلال 3 أشهر وقبل نهاية العام الجارىً ،سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة

كما افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مقر مجمع خدمات وزارة التموين بالزقازيق عبر الفيديو كونفرنس عدد 4 مكاتب متميزة لخدمات السجل التجارى في كلً من مناطق 6 اكتوبر والجيزة وفي مول العرب ،و يعد لأول مره افتتاح سجل تجارى مميز في المولات التجارية .