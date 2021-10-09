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استقبال حافل لـ سمر حمزة بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

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استقبال حافل لـ سمر حمزة بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة استقبال حافل لـ سمر حمزة بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

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وصلت سمر حمزة لاعبة الوطني للمصارعة إلى أرض فجر اليوم السبت، بعد الإنجاز الذي حققته بحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة التي استضافتها النرويج الأسبوع الماضي.

واستقبل البطلة المصرية في المطار كلا من عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة، والدكتور عبدالأول محمد معاون وزير الرياضة.

وكتبت سمر حمزة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا على اللفتة الرائعة والاستقبال الحافل لي اللي لقيته بعد وصولي لمصر الحبيب»

وتابعت:«شكراً لكل القائمين على الرياضة المصرية وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري للمصارعة، والمؤسسة العسكرية»

استقبال حافل لـ سمر حمزة بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

وكانت سمر قد حسمت مواجهتها أمام بطلة الهند بنتيجة (2-1)، لتحسم المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات وزن 67 كجم.

وتعد هذه هي أول ميدالية للمصارعة المصرية منذ 15 عاما، حيث كانت اخر ميدالية من نصيب محمد عبدالفتاح بوجي الذي توج بالذهبية عام 2006.

استقبال حافل لـ سمر حمزة بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم للمصارعة

المصرى اليوم

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