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البرلمان العربي يبدأ التطبيق الفعلي لخطة التحول الإلكتروني

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البرلمان العربي يبدأ التطبيق الفعلي لخطة التحول الإلكتروني البرلمان العربي يبدأ التطبيق الفعلي لخطة التحول الإلكتروني

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قال المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي إن البرلمان العربي بدأ بالفعل مرحلة التحول نحو تطبيق الرقمنة والتقنيات التكنولوجية في جميع أعماله، يأتي هذا في إطار تنفيذ مبادرة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وقرار مكتب البرلمان العربي بشأن تحول البرلمان إلى الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة بشكلٍ كامل، وذلك في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة المعايير العالمية في إتاحة المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي إلى أعضائه وإلى متابعيه من الجمهور ووسائل الإعلام، تواكباً مع المرحلة الجديدة التي تشهد تفاعل البرلمان العربي مع الجميع وتوسع نشاطاته على كافة المستويات عربياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد شعراوي أن المرحلة الأولى التي بدأها البرلمان العربي اشتملت على تطوير الموقع الإلكتروني للبرلمان العربي بالتعاون المقدر مع مجلس النواب بجمهورية العربية، وتم تنفيذ الموقع وفق أحدث التقنيات التي تجعله أكثر تفاعلية واستجابة لاحتياجات أعضاء البرلمان العربي والجمهور في الوطن العربي، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بأعضاء البرلمان العربي كمنصة عمل شاملة تتضمن جداول أعمال اللجان والجلسات، ونظام التصويت الإلكتروني، وكافة الإجراءات البرلمانية، وتعمل الأمانة العامة على دعم التطبيق بالبيانات والمعلومات التي تسهل على العضو الوصول إليها بأسرع وقت بهدف القيام بدوره البرلماني على أكمل وجه، وبما يخلق إطاراً تفاعلياً أكبر بين أعضاء البرلمان وبعضهم البعض وبينهم وبين الأمانة العامة للبرلمان العربي خدمةً لقضايا الأمة العربية.

وأشار الأمين العام للبرلمان العربي إلى أن المرحلة الحالية جار العمل فيها على تحول كافة الإجراءات داخل الأمانة العامة للبرلمان العربي وإداراتها المختلفة إلى الاعتماد على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

المصرى اليوم

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