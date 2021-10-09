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بدء العام الدراسي الجديد بمدارس الفترتين بالأقصر

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بدء العام الدراسي الجديد بمدارس الفترتين بالأقصر بدء العام الدراسي الجديد بمدارس الفترتين بالأقصر

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استقبلت مدارس الأقصر التى تعمل بنظام الفترتين بعدة مناطق من مراكز ومدن المحافظة الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة ، ولحماية الطلاب مع اتباع كافة الإرشادات والنصائح الطبية ومنع التزاحم والاصطفاف فى الطابور على مسافات متباعدة لمنع التزاحم.

مدارس الاقصر

كما توافد الطلاب على مدارس إسنا في أول أيام العام الدراسي الجديد، والذي يشهد إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا. وتوجه الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة إلى مدارسهم، حيث شهدت المدارس إقبالاً من الطلاب على حضور أول يوم دراسي بالعام الجديد.

مدارس الاقصر

وقال الدكتور محمد سيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن جميع مدارس الأقصر مستعدة للعام الدراسى الجديد، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.

مدارس الاقصر

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جميع الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية بـ"العودة إلى الدراسة في المدارس.

مدارس الاقصر

واوضح السيد، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالمدارس، ووصول الكتب المدرسية، وفرش الفصول ونظافتها نظافة كاملة، وتوزع النشرات التى يسير عليها مديرى المدارس، بجانب اتباع كافة الاجراءات التى حددتها للوزارة حرصا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، موضحاً أن جميع مديرى الإدارات للتحرك فى الصباح الباكر لتفقد المدارس للتأكد من أنتظام اليوم الدراسى والتعرف على أى مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور ووضع أنسب وأسرع الحلول لها ، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

المصرى اليوم

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