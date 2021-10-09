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بكلمات ومشاعر مشتركة اجتمعت في حب مصر، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» حفلاً غنائياً في القاهرة بمناسبة الذكرى الـ48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، داخل أحد الفنادق الكبرى وسط حضور نخبة كبيرة من مختلف الجنسيات المصرية والعربية وعدد من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، متنقلاً بين عدد كبير من الأغنيات الوطنية والعاطفية والإجتماعية التي حملت تفاعلاً كبيراً بين الحضور.

وشهد الحفل الذي تم تشييد مسرحاً خاصاً له في ساحة مفتوحة، إطلاق الألعاب النارية إحتفالاً بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، والتي بدأ إطلاقها مع دخول حسين الجسمي إلى المسرح على أنغام أغنية «تسلم إيدينك» وبين فقرات الحفل وفي الختام الذي كان مع أغنية «بالبنط العريض».

وأكد حسين الجسمي: «اليوم المشاعر حاجة تانية متتوصفش بكلام، احساسها إستثنائي لأننا جميعاً نتشارك في حب مصر، اليوم أنا موجود في بيتي بين حبايبي في مصر الغالية جداً جداً على قلوبنا جميعاً، بنحبك يا مصر، وبنفرح في كل مرة بنكون على أرضك، شكراً لحضوركم، شكراً لهذا التنظيم الرائع والدعوة الكريمة، شكراً لأخي اللواء أحمد الشاذلي على كل جهوده معنا لغنجاح هذا الحفل، وبكل صراحة.. مصر هي اللي حتة من قلبي«.وتنقل الجسمي في برنامجه الغنائي بين الأغنيات «ستة الصبح، بحبك وحشتيني، براوه، مهم جداً، الشاكي، أحبك، نسم علينا الهوى، والله ما يسوى، وحشتني دنيتي، بشرة خير، أجدع ناس، والأغنيات الإجتماعية التي تلاقي نجاحاً وإنتشاراً كبيراً في مصر وخارجه أغنية «سنة الحياة وسر السعادة»، إلى جانب أغنية «ريداك»، وذلك بتفاعل كبير من الجمهور الكبير الحاضر، وسط أجواء فرح إحتفالية.