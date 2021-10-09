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البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
للارتقاء بجودة حياة المواطن..وزيرة التخطيط: التصدى للقضية السكانية على رأس أولوياتنا
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:59 مساءً
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:50 مساءً
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:50 مساءً
"الصحة": تسجيل 48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:50 مساءً
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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"ابنة القنصل" تجلس على عرش نباتات الزينة قبل عيد الميلاد .. "استوردت عود زيتون بــ250 ألف جنيه
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 09 أكتوبر 2021 11:11 صباحاً
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 01:50 مساءً
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