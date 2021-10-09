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شاهد..تمثال كاظم الساهر الشمعي بمتحف مدام توسو دبي يشعل معجبيه ()

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شاهد..تمثال كاظم الساهر الشمعي بمتحف مدام توسو دبي يشعل معجبيه (فيديو) شاهد..تمثال كاظم الساهر الشمعي بمتحف مدام توسو دبي يشعل معجبيه ()

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حالة من البهجة أثارها الكشف عن تمثال شمعي لنجم الغناء العراقي كاظم الساهر الذي تم الكشف عنه مؤخرا بين معجبي الساهر، والذين تبادلوا فيما بينهم يرصد التمثال، الموجود في متحف مدام توسو بدبي.

وأطلقت إحدى صفحات معجبي كاظم الساهر فيديو يحمل الإطلالة الأولى على تمثال الساهر من الشمع، على مقطع «ولكم بكى في صمته تمثال» من قصيدته الشهيرة «إلى تلميذة»، والتي غنى بها «قل لي ولو كذبا كلاما ناعما.. قد كادً يقتلني بك التمثال مازلت في فن المحبة..فالصمت في حرم الجمال جمال كلماتنا في الحب..فلكم بكى في صمته.. تمثال قد يطلع الحجر الصغير براعماً»، وهي القصيدة التي تغنى بها الساهر من كلمات نزار قباني.

واستقبل عشاق ومعجبي كاظم الساهر الفيديو الذي يرصد التمثال بحالة من الحب والإعجاب مشيرين إلى لقب الساهر المعروف بين معجبيه «القيصر»، وتابعوا «دائما في قلوبنا..أسطورة بكل ماتحمل الكلمة من معنى هو واحد من المعجزات الفنية النادرة»، وغيرها من التعليقات التي أبدى أصحابها الإعجاب بالتمثال الشمعي للفنان.

المصرى اليوم

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