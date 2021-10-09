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يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره الوحدة السعودي، ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر، في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية حاليًا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وفاز الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-18 في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على صالة الملك عبدالله الرياضية، ليواجه الوحدة السعودي اليوم السبت.

وكان الزمالك قد تلقى الخسارة في أولى مبارياته بالبطولة أمام حامل اللقب برشلونة الإسباني، بنتيجة 36-32، ليخوض منافسات أدوار الترضية من المركز الخامس إلى العاشر.

الزمالك وبرشلونه في كرة اليد .. الزمالك (32) - (36) برشلونة نهاية المباراة

بث مباشر الزمالك ضد جامعة سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد

ويشارك الزمالك في كأس العالم للأندية بقائمة تضم كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل وهشام السبكي وعمر الوكيل ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء ومحمد بسيوني وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان ووسام نوار وخالد وليد.

وكان الزمالك قد تأهل إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى في السوبر الأفريقي بنتيجة 28/ 27 على صالة حسن مصطفى.