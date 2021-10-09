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تعليم الشيوخ يطالب بتعميم تسويق مخرجات البحث العلمى بالجامعات

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تعليم الشيوخ يطالب بتعميم تسويق مخرجات البحث العلمى بالجامعات تعليم الشيوخ يطالب بتعميم تسويق مخرجات البحث العلمى بالجامعات

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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ان إعلان مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن اعتزامها إنشاء شركة مساهمة مصرية، تتولى تسويق وبيع مخرجات البحث العلمى التي تعكف المدينة على تطويرها، فكرة جيدة تتماشى رؤية 2030 نحو التحول الرقمى.

وقال حسانين في تصريح له اليوم، إن فكرة تسويق مخرجات البحث العلمى تأتي في إطار المعرفة الذي تتجه إلى الدول المتقدمة وتسعى بعضها للسيطرة عليه.

واضاف ان إعلان مصر الدخول والمشاركة في ذلك النوع من الاقتصاد يؤهلها للمنافسة عالميا في ذلك القطاع الهام الذي أصبح جزءا هاما في مختلف المجالات والقطاعات.

وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، الفرصة كبيرة أمام مصر في ذلك القطاع الهام، لاسيما في ظل ما تمتلكه مصر من موارد وثروة بشرية عبارة عن أبناءها العلماء المتميزين في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن ما ينقص مصر في ذلك القطاع هو الموارد المالية، وهو الأمر الذي إنتبه اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ووجه بالإهتمام به، وتم بالفعل زيادة الموازنة المخصصة للتعليم والبحث العلمى في الموازنة العامة للدولة، إيمانا بأهمية ذلك القطاع الهام، وتفعيلا لنصوص الدستور.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعميم تلك الفكرة في مختلف الجامعات المصرية التكنولوجية ومراكز البحوث المختصة، لاسيما وانها تحظى بالكوادر العلمية القادرة على إنتاج الأبحاث العلمية ومخرجاتها القابلة للتسويق وتحقيق عائد على البلاد من خلاله.

المصرى اليوم

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