أخبار عاجلة

البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه -
أسامة الأزهري: شرف لي المشاركة في فيلم «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» -
«الأعلى للجامعات» يعلن نتائج المسابقة المركزية للقبول بكليات الهندسة (الرابط) -
ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية -
للارتقاء بجودة حياة المواطن..وزيرة التخطيط: التصدى للقضية السكانية على رأس أولوياتنا -
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
"الصحة": تسجيل  48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  42 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور) -
بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة الأقصر تستقبل الطلاب مع بدء العام الجامعي الجديد

Print
جامعة الأقصر تستقبل الطلاب مع بدء العام الجامعي الجديد جامعة الأقصر تستقبل الطلاب مع بدء العام الجامعي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت كليات جامعة الأقصر، اليوم، طلاب الجامعة الجدد والمنظمين بالفرق الدراسية الأخرى بجميع الكليات وسط تطبيق كافة الإجراءات والوقائية والتأكد من الحصول على لقاح .

وأعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة أنهت كافة الإستعدادات لإنطلاق العام الجامعى الجديد الذي بدأ اليوم، وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام الجامعى الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات .

وقال رئيس الجامعة أنه قد تم الإنتهاء من وضع جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب من خلال مواقع الكليات وتم الإنتهاء من المراجعة الشاملة لكافة المدرجات وقاعات المحاضرات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة الإجازة بجانب تعقيم وتطهير كافة القاعات الدراسية لاستقبال الطلاب الجدد والمنظمين، مشددا على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية .

وأكد رئيس الجامعة أن التطعيمات ضد فيروس كورونا سجلت معدلات مرتفعة نتيجة للجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة والجامعة، للحفاظ على صحة أبناء الوطن، مشيرا إلى أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد والتسكين سيكون وفق جداول أعلنتها الجامعة لتجنب الزحام، لافتا إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضي مع وجود تباعد في غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل

كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل

الهند تفتح أبوابها أمام السائحين منتصف نوفمبر بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

الهند تفتح أبوابها أمام السائحين منتصف نوفمبر بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

40 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

40 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

أمريكا تقدم منحة إضافية لمصر بقيمة 5 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

أمريكا تقدم منحة إضافية لمصر بقيمة 5 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا