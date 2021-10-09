جامعة الأقصر تستقبل الطلاب مع بدء العام الجامعي الجديد

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استقبلت كليات جامعة الأقصر، اليوم، طلاب الجامعة الجدد والمنظمين بالفرق الدراسية الأخرى بجميع الكليات وسط تطبيق كافة الإجراءات والوقائية والتأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا .

وأعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة أنهت كافة الإستعدادات لإنطلاق العام الجامعى الجديد الذي بدأ اليوم، وفقا للخريطة الزمنية المعلنة للعام الجامعى الجديد من قبل المجلس الأعلى للجامعات .

وقال رئيس الجامعة أنه قد تم الإنتهاء من وضع جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب من خلال مواقع الكليات وتم الإنتهاء من المراجعة الشاملة لكافة المدرجات وقاعات المحاضرات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة الإجازة بجانب تعقيم وتطهير كافة القاعات الدراسية لاستقبال الطلاب الجدد والمنظمين، مشددا على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية .

وأكد رئيس الجامعة أن التطعيمات ضد فيروس كورونا سجلت معدلات مرتفعة نتيجة للجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة والجامعة، للحفاظ على صحة أبناء الوطن، مشيرا إلى أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد والتسكين سيكون وفق جداول أعلنتها الجامعة لتجنب الزحام، لافتا إلى أنه تقرر تسكين الطلاب وفقا لقواعد العام الماضي مع وجود تباعد في غرف إقامة الطلاب وأماكن تواجدهم.