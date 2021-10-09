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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق بلبيس العاشر من رمضان ، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق بلبيس العاشر من رمضان ، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري نقل 3 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، كما تم نقل 3 آخرين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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