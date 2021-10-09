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عرمان: رفض حقوق الإنسان تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين رسالة إيجابية لليمنيين

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عرمان: رفض حقوق الإنسان تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين رسالة إيجابية لليمنيين عرمان: رفض حقوق الإنسان تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين رسالة إيجابية لليمنيين
قال: يؤكد القرار على أهمية دور الآليات الوطنية وضرورة منحها مساحةً أوسع للعمل

عرمان: رفض حقوق الإنسان تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين رسالة إيجابية لليمنيين

قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان: إن "رفضَ مجلس حقوق الإنسان تمديدَ ولاية مجموعة الخبراء البارزين، أولُ رسالة إيجابية منه لليمنيين بشأن موقفهم من الحوثيين".

وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ميليشيا الحوثي خلال الثلاثة الأعوام الماضية اعتبرت أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم.

وأضاف عرمان: "طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين وتحاول تحسين صورتهم، وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن؛ ولذلك يعتبر التصويت اليوم برفض التمديد انتصارًا لليمنيين، في مواجهة مشروع إيران، كما يؤكد القرار على أهمية دور الآليات الوطنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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