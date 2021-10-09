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مع بداية الدراسة .. مطالبة برلمانية بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية

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مع بداية الدراسة .. مطالبة برلمانية بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية مع بداية الدراسة .. مطالبة برلمانية بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية

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طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية مع بداية العام الدراسى الجديد 2021، مؤكدة أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، لابد من أن يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة يُساهم وبشكل كبير في انخفاض نسبة التعاطي، ولذلك لابد من التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذه الحملات ماهو إلا لحماية الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية من اهمال بعض السائقين، خاصة وأن تعاطي للمخدرات يعرض حياتهم اولًَا للخطر ثم حياة الطلاب على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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