تبدأ بالإنذار وتنتهي بإلغاء التصريح .. تعرف على عقوبات مخالفة الغلق الشتوي للمحال

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بدأت المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، وفقًا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، طبقًا للمواعيد الشتوية التي تبدأ من شهر أكتوبر وتنتهي الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

وكشفت وزارة التنمية المحلية، عن أنه يتم تدريج العقوبات على مخالفي مواعيد غلق المحال.

- تبدأ العقوبات بإنذار كتابي ومتابعته 15 يوما.

- عند تكرار المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يجوز الفتح مرة أخرى إلا بتصريح كتابي من المركز التكنولوجي في دائرته.

- في حال مخالفة مواعيد غلق المحال مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات:

- فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يومياً من الساعة 7 صباحًا وتغلق 10 مساءً.

- يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً.

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

- تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا.

- استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السادسة مساءً.

- يستثنى الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

- تُستثنى من المواعيد الواردة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

- يُراعى الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ويستمر تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة، حتى قرار عودة تطبيق المواعيد الصيفية اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.