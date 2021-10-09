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بيج رامي يتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021 ()

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بيج رامي يتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021 (فيديو) بيج رامي يتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021 ()

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واصل المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» تألقه في منافسات بطولة مستر أوليمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة 3 لاعبين مصريين على رأسهم السبيعي.

وقد قدم بيج رامي عرضًا مميزًا صباح اليوم، مما أهله لنهائيات البطولة، إذ تواجد ضمن أفضل 6 لاعبين بالبطولة للوزن المفتوح، ويبلغ وزن بيج رامي 138 كجم.

وينافس البطل المصري على لقب البطولة رفقة كلا من: الأمريكي هنتر لابرادا، الإيراني هادي شوبان، الإنجليزي نيك والكر، الغاني ويليام بوناك، الأمريكي براندون كيري.

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وكان بيج رامي قد تأهل إلى البطولة بصفته حامل لقب مستر أولمبيا للنسخة الماضية 2020، ويعد براندون كوري بطل نسخة 2019، هو المرشح الأكبر لمنافسة بيج رامي على اللقب، بجانب نيك واكير حامل لقب مسابقة «أرنولد كلاسيك» 2021.

ومن المقرر أن يسدل الستار على منافسات مستر أولمبيا فجر غد الأحد بعد 3 أيام من انطلاقها.

المصرى اليوم

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