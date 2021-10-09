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محافظ الشرقية يستقبل وزير والتجارة الداخلية

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محافظ الشرقية يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية محافظ الشرقية يستقبل وزير والتجارة الداخلية

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استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، بمكتبة بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وفايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهميه العلم لدفع قاطرة التنمية نحو التقدم، وقال إن تطبيق العلم الحديث كان له الدور المتميز في إحداث نقلة نوعية في مجال حفظ وتشوين الغلال وخير دليل الصوامع الحديثة التي تم إنشاؤها في جميع محافظات الجمهورية، والتي إستطاعت الحفاظ على المحصول الإستراتيجي الأول لمصر والعالم من الإهدار أو التلف.

من جهته، أشاد محافظ الشرقية بدور وزارة التموين لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين، وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية بهدف الحفاظ على الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد .

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين ومحافظ الشرقية بافتتاح عدد من مشروعات قطاع التموين بالمحافظة، ومنها إفتتاح المكتب النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمركز الرئيسي لخدمة المواطنين بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر.

المصرى اليوم

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