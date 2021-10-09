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مفتي الجمهورية يدين بشدة التفجير الإرهابي داخل مسجد في ولاية قندوز بأفغانستان

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مفتي الجمهورية يدين بشدة التفجير الإرهابي داخل مسجد في ولاية قندوز بأفغانستان مفتي الجمهورية يدين بشدة التفجير الإرهابي داخل مسجد في ولاية قندوز بأفغانستان

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أدان الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بشدة التفجير الإرهابي داخل مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان، حيث أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من مائة من المصلين.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو التفجير، أو أي شكل من أشكال إيذائها، باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن استهداف الجماعات المتطرفة والإرهابية لبيوت الله تعالى يعكس شيطانية الإرهاب وتجرده من الانتماء لأي دين أو فكر.
ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وأكد المفتي أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي ضحايا التفجير، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.‏

المصرى اليوم

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