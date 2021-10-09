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أجرت «المصري اليوم»، جولة ميدانية داخل أسواق الجملة الاسبوعية لبيع الخضر والفاكهة، لرصد الأسعار اليوم السبت والتى شهدت ارتفاعا جنونياً شمل جميع أنواع الخضر والبقوليات والفاكهة، ولم يسلم منها سوى البطاطا والتى سجل سعر الكيلو منها جنيهان ونصف الجنيه فقط ما جعل المواطنون يتندرون على هذا الأمر بعبارة «هنقضيها بطاطا وخلاص».

وشهدت الأسعار ارتفاع كبير خاصة في سعر السلع الضرورية مثل الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان والكوسة فضلاً عن ارتفاع جنونى في أسعار الفاكهة خاصة التفاح والموز والعنب بأنواعه.

وقال عدد من التجار أن سعر كيلو الطماطم سجل 10 جنيه للكيلو ونصف والطماطم «المستوية» بـ5 جنيه، والشطة الخضراء سعر كيلو ونص بـ10 والبطاطا بـ2.5 والباذنجان بـ4 جنيه والخيار كيلو ونص بـ10 جنيه والبطاطس كيلو وربع بـ10 جنيه والبصل بـ5 جنيهات، وسعر الكرنب بـ5 جنيه للواحدة.

وعن سبب الارتفاع في الاسعار، أكدوا أننا حاليا في فاصل فصلى الصيف والشتاء، وبالتالى يحدث ارتفاع في الأسعار متوقعين انخفاض الاسعار بعد حوالى شهر نظرا للدخول في فصل الشتاء من ناحية وورود الخضروات القادمة من محافظات الصعيد.

وسجل سعر كيلو العنب بـ10 إلى 15 جنيه، والموز بـ15 جنيه والتفاح بـ20 للكيلو و2 كيلو بـ35 جنيه، فيما سجل سعر البقوليات الارز بـ8 جنيه للكيلو والمكرونة بـ15 جنيه والفاصوليا الربع كيلو بـ7 جنيه وربع العدس بـ4 جنيه والجبن يتراوح من 5 إلى 15 سعر العلبة والشاى من 10 إلى 25 جنيه للباكو .

وعلق مواطنون على ارتفاع الأسعار قائلين: مفيش حاجة سعرها حنين غير البطاطا يبدوا اننا هنقضيها بطاطا وخلاص«.

«المصرى اليوم» تجرى جولة لرصد أسعار الخضر والفاكهة داخل أسواق الجملة اليوم: