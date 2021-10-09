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كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمشاركة الوزارة بمشروعها التنموي ومبادرتها «أيادى مصر»، المنصة الإليكترونية التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وذلك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثة، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، إن منصة «أيادى مصر»، تستهدف دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت للمساعدة في تسويقها داخلياً وخارجياً، مشيرا إلى أن هذا المشروع تقدم الدعم الفني له وعلى نحو تقني احترافي شركة «إي أسواق مصر» التابعه لمجموعة «أي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تحت مظلة وزارة التنمية المحلية بمشروعها الرائد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتضمن مشروع المنصة الإلكترونية المتخصصة في الحرف اليدوية «أيادى مصر» كأول منصة إلكترونية لتسويق منتجات الحرف اليدوية المصرية وبما يزيد عن 1000 منتج فني متنوع مصنوع بأيادى المصريين ولا سيما أبناء محافظتى قنا وسوهاج.

وأوضح «شعراوي»، أنه داخل جناح وزارة التنمية المحلية سيقوم برنامج تنمية الصعيد وبرنامج الأغذية العالمي وخبراء شركة «إي أسواق مصر»، بعرض كافة آليات استخدام منصة «أيادى مصر» وما تحتويه من حرف يدوية خاصة مصنوعة بأيادى المبدعات من محافظتى قنا وسوهاج.

وأضاف، أن منصة «أيادى مصر»، تعد أحد أهم المشروعات الرائدة لوزارة التنمية المحلية لدعم الجانب التراثى للفن المصري والحرف اليدوية، والذى تم إطلاقه بين كل من وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى WFP، وشركة «إي أسواق مصر»، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لافتا إلى أن المنصة تدخل ضمن استراتسجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة، كذلك لإتاحة كل مبادراتها على شبكة الإنترنت لإتاحة أوسع للمواطنيين للاستفادة بها كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، ومن خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبرنامج تنمية صعيد مصر.

ورحب الوزير بالشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي والمسؤليين بشركة «إي أسواق مصر»، بغرض تطوير أسواق البيع والشراء والدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر، وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية الشاملة التي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الأسعار النهائية للمستهلكين وتنمية المجتمع المصري وإنعاش النمو الاقتصادي ومساندة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المال.

من جانبه أعرب إسلام مأمون الرئيس التنفيذى للشركة، عن فخره واعتزازه بمشاركة وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمى WFP، في إطلاق مشروع منصة «إيادى مصر»، والمشاركة بها في معرض «تراثنا»، تحت مظلة المشاركة الرئيسية لوزارة التنمية المحلية، حيث التأكيد على ريادة «إي أسواق مصر»، ونجاحها في إنشاء وإدارة منصات قومية كبرى لدعم الاقتصاد القومى وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الدور المحورى الذي تقدمه «إي أسواق مصر»، في دعم العديد من الأسواق المصرية داخل الإقتصاد القومي، يمنحها مزيداً من الفخر والإعتزاز بما تمثله من إضافة قوية لسلاسل القيمة المضافة داخل الإقتصاد الوطني، حيث الربط الإلكترونى بين المنتجين والمستهلكين وراغبى العمل والإنتاج مع إضافة الكثير من المزايا وتقديم العديد من آليات الدعم المباشر وغير المباشر لكافة المنتجين والوسطاء وأصحاب سلاسل الإمداد داخل كافة المنصات التسويقية الوطنية التي أطلقتها الشركة، التي تعتز بتبعيتها لمجموعة «إي فاينانس»، الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى.

وعلى صعيد منصة «أيادى مصر»، أكد مأمون، أنه سيتم إتاحتها دائماً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي تقدم كل الدعم لجميع العاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية كأعمال الخزف والفخار والمشغولات اليدوية ومنتجات الجلود والتحف والمقتنيات الفنية وغيرها، وتستهدف المنصة تمكين المنتجين في مجالات الحرف اليدوية من الوصول إلى المشترين داخل وخارج مصر بشكل مباشر دون الحاجة إلى الوسطاء.

وأوضح أنه يستطيع أيا من أصحاب الحرف اليدوية، فتح متجر خاص باسمه على المنصة، وسيكون المتجر بمثابة موقعه الإلكتروني الخاص، ومن خلاله سيتمكن من رفع صور منتجاته وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونياً، كما تمكنه تلك الميزة من بناء اسم خاص في عالم التسوق، وكسب ثقة وولاء العملاء في منتجاته، وتسهيل وصول العميل إليه مرة أخرى.

ولفت المدير التنفيذي للشركة، إلى أنه كما توفر المنصة للمصنعين والبائعين، خدمة الدعم الفني لضمان استقرار متجرهم الإلكتروني، وعرض منتجاتهم بأبهى صورة وبأفضل الإمكانيات، كما توفر المنصة خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشترين وتحصيل أثمانها وإيداعها في الحساب البنكي للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.

وأكد دعم المنصة من خلال ميزات خدمة الإقراض الرقمي المقدمة من «إي أسواق مصر»، لتزويد المصنعين والحرفيين بالقروض المالية اللازمة من أجل دعم عمليات التصنيع والإنتاج، وتحقيق الشمول المالي لهذه القطاعات الفنية التراثية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد المصرى، حيث توفير خدمات القيمة المضافة؛ لتعظيم سلاسل الإمداد للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.