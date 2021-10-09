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حققت خسائر أسبوعية .. الذهب في وعالميا صباح اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

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حققت خسائر أسبوعية .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 حققت خسائر أسبوعية .. الذهب في وعالميا صباح اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

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استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم السبت، 9 أكتوبر 2021، عند الاسعار التى حققها فى نهاية التداولات بعد يوم حافل من الأحداث، حيث استقر سعر الذهب عالميا، بعدما حقق هبوطا هامشيا على أساسى اسبوعى يعادل دولارا تقريبا، بعدما أغلق الاسبوعين الماضيين على ارتفاع، واستقر سعر الذهب في مصر، على الاسعار التى حققها مساء الجمعة بعد توقف التداول العالمى لقضاء الإجاظة الاسبوعية ، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 770 و773 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 883 إلى 885 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 770 إلى 773 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 660 إلى 663 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6160 إلى 6176 جنيه، ويتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع .

استقرت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، على الأسعار التى حققتها مساء الدمعة قبل اغلاق البورصة العالمية لقضاء الإجازة الاسبوعية، وشهد الذهب قبل الاغلاق حالة من التذبذب مابين الصعود والهبوط حيث ارتفع سعر الذهب ، ظهر الجمعة ، عقب صدور تقرير التوظيف الأمريكية والذى جاء مخيبا للآمال، وسجل اضافة قدرها 194 ألف وظيفة جديدة وكان يتوقع الخبراء أن يضيف 500 ألف وظيفة جديدة، كما صدر تقرير الوظائف غير الزراعية وأضاف 317 ألف وظيفة جديدة وكان المتوقع أن يضيف 455 ألف وظيفة جديدة، مع تراجع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالى، ولكنه مالبث أن هبط بشكل كبير مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بقيمة 1.59%، لتسجل العقود الآجلة للذهب هبوطا هامشيا بقيمة دولارا واحدا فى اجمالى تعاملات الاسبوع .

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، عند الاسعار التى أغلقت بها مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.96 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،776.26 $، بينما كانت في الصباح، 1,756.94 $ .

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الجمعة 8 أكتوبر «الأسباب والتفاصيل»

ارتفاع طفيف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

المصرى اليوم

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